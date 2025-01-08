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الأربعاء 08 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد طفل وإصابة آخرين في استهداف إسرائيلي جنوب قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استشهد طفل، مساء أمس الثلاثاء، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طائرات الاحتلال قصفت خيام نازحين في منطقة الاسطبل بمواصي خان يونس، ما أدى لاستشهاد طفل وإصابة عدد من المواطنين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من  أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45،885 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109،196 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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