بسبب خلافات أسرية.. كواليس طعن شاب لوالده بسكين في بولاق الدكرور

تجري جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة حول إصابة مُسن بعدة طعنات إثر اعتداء نجله عليه بسلاح أبيض "سكين".

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، وبحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

طعن والده بسبب قوله «أنت عاطل»

وتبين من خلال التحقيقات مع المتهم، أن السبب في المجني عليه "والده"، هو نهر الأخير له واتهامه بأنه عاطل عن العمل، فقام المتهم على إثر ذلك باستلال سلاح أبيض "سكين"، وتوجيه عدة طعنات له.

طعن والده بالسكين عدة طعنات

وفي التفاصيل، تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال مسن 70 سنة، مصاب بعدة طعنات متفرقة بالجسد وحالته العامة سيئة وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المصاب ونجله 34 سنة، لمعايرة المصاب نجله بكونه عاطل ولم ينجح في إيجاد عمل ينفق به على نفسه، فقام المتهم بالتعدي على والده بسلاح أبيض سكين المطبخ محدثا إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.