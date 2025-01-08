انحرف إطارها.. قرارات عاجلة في إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالصف

تجري جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقا عاجلًا حول إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالصف، وأمرت بالتحفظ على سائق السيارة وإجراء تحليل مخدرات له لمعرفة إذا كان متعاطي للمخدرات من عدمه، وذلك عقب الاستعلام عن الحالة الصحية المصابين، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

إصابة 5 في انقلاب سيارة

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بدائرة مركز شرطة الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.