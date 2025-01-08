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الأربعاء 08 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

افتتاح معرضي صبري عبد الغني ومحمد الناصر بجاليري ضي الزمالك.. صور

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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افتتح جاليري ضي الزمالك، معرضين تشكيليين لأعمال الفنان الكبير الراحل الدكتور صبري عبدالغني، والفنان الكبير الدكتور محمد الناصر، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور نخبة من التشكيليين.

ويحمل معرض الراحل صبري عبد الغني عنوان "خمسة وسبعون عاما من الإبداع"، ويضم 60 لوحة لرائد التربية الفنية في مصر من أهم مقتنيات جاليري ضي، فيما يأتي معرض الدكتور محمد الناصر بعنوان "ذاكرة المكان" وبه 40 لوحة رسمها الفنان الكبير في مراحل مختلفة من حياته تمثل ذاكرة للوجوه والأماكن.

وتستمر فعاليات المعرضين حتى نهاية شهر يناير الجاري، بالتوازي مع مهرجان ضي الخامس للشباب العربي المقام في قاعات ضي المهندسين الأربع، والذي يتنافس فيه 320 فنانا من 12 دولة على جوائز قيمتها 350 ألف جنيه تقدمها مؤسسة أتيليه العرب للثقافة والفنون.

قد يكون فن ‏‏١٢‏ شخصًا‏
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