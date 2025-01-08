جهات التحقيق تكشف تفاصيل إصابة شاب سقط من مصعد ببولاق الدكرور

أجرت جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول إصابة شاب إثر سقوطه بين حائط وكابينة مصعد داخل عقار بشارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور، بعدما تبين أن سبب سقوطه ليس فيه شبه جنائية، وذلك عقب الاستعلام عن الحالة الصحية له.

كما استمعت جهات التحقيق إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، وكلفت لجنة هندسية لفحص المصعد ومدى صلاحيته للعمل، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

سقط بين الحائط والمصعد

أفادت التحقيقات أن الشاب المصاب والذي يُدعى "فهمي. م" 38 سنة أثناء صعوده الأسانسير، أخطأ ووضع قدمه بين كابينة المصعد والحائط مما تسبب في إصابته.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بسقوط شاب بين الأسانسير والحائط بشارع العشرين في حي بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بسيارة إسعاف وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.