أبرزها «البرغندي والأصفر».. موضة ألوان الشتاء 2025

تهتم المرأة دائمًا بكل ما هو جديد فى عالم الموضة والأزياء، وتبحث عن أبرز الصيحات والألوان؛ لمواكبة أحدث صيحات الموضة بدافع التجدد والتميز.

ومع قدوم فصل الشتاء وبداية سنة جديدة تبحث المرأة عن أبرز الألوان الخاصة بموضة شتاء 2025 التي تعطى مزيدا من التألق والجاذبية عند ارتدائها حيث يتميز فصل الشتاء بالألوان الداكنة والتي تعطي دفئا وأناقة.

ولكن هذا العام تظهر الألوان الأكثر إشراقا وحيوية ولمساعدتك فى معرفة كل ما هو جديد هذا الموسم تقدم لك «البوابة» أبرز الألوان التى تسيطر على موضة ملابس النساء لشتاء 2025.





الأزرق



يسيطر اللون الأزرق بدرجاته على موضة الشتاء هذا الموسم حيث إنه يعطي المرأة جاذبية وأناقة ويمكن ارتداؤه فى الإطلالات النهارية أو سهرات المساء.





الأحمر

يحتل اللون الأحمر مكانة كبيرة لدى المرأة، حيث إنه يمنح من ترتديه مزيدًا من القوة والجاذبية كما أنه يعطى مزيدا من الأنوثة ويفضل ارتداؤه فى الخروجات المسائية.





الأخضر

يعد اللون الأخضر بدرجاته من الألوان المسيطرة على موضة 2025 حيث يتوافر منه العديد من القطع التى تتراوح بين الـsuit الكاملة والفساتين والبلوفرات وغيرها من القطع كما أنه من الألوان التى تعطى إشراقة وجاذبية ويمكن ارتداؤه فى كل الأوقات.







الأصفر

يتصدر اللون الأصفر موضة شتاء 2025، حيث يضفي هذا اللون لمسة من الإشراق والحيوية حيث يمنح المرأة التي ترتديه مزيدًا من الحيوية ونجده هذا العام فى الملابس الكاجوال والفورمال والسواريه.







البرغندي



يعود اللون البرغندي بقوة هذا العام، حيث يعد من الألوان الأكثر أناقة وجاذبية فى موسم الشتاء ويناسب جميع الإطلالات اليومية.