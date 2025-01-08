ترامب يُطالب دول "الناتو" برفع نسبة الإنفاق على الدفاع إلى 5%

طالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" برفع نسبة الإنفاق على الدفاع إلى 5% بدلًا من 2%.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا: "يمكنهم جميعا تحمل ذلك، لكن يجب أن يكونوا عند 5% وليس 2%"، ومضى قائلًا: "أنا من جعلهم يدفعون 2%".

وجاءت تصريحات ترامب، الذي لا يتردد في انتقاد "الناتو"، قبل نحو أسبوعين من تنصيبه رئيسًا رسميًا للولايات المتحدة الأمريكية، والمُقرر في الـ20 من يناير الجاري.

ولطالما تحدث ترامب عن أن العديد من دول الأعضاء الأوروبيين يتخذون من الولايات المتحدة راعيا مجانيا، ولا يدفعون نصيبهم، ويعتمدون على دافعي الضرائب الأمريكيين، وفق تعبيره.

ويُرجح حلف "الناتو"، أن تلتزم 23 دولة من الأعضاء، البالغة عددها 32 دولة، بالهدف المتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع أو تجاوزه.

ويُقدر حلف "الناتو" أن الولايات المتحدة تنفق حوالي 3.38% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2024.