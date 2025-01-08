لا شبهة جنائية.. حفظ التحقيقات في إصابة سوداني سقط من علو بإمبابة

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بحفظ التحقيقات حول إصابة شاب سوداني سقط من الطابق الثاني بعقار بمنطقة إمبابة، إذ تبين عدم وجود شبهة جنائية وراء إصابته، واستمعت إلى إفادة المصاب الذي أفاد أن اختلال توازنه هو سبب السقوط.

سقط من الطابق الثاني

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بسقوط شخص من علو بشارع مراد بإمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين سقوط شاب يحمل جنسية دولة السودان إثر سقوطه من الطابق الثاني جرى نقله مصابا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.