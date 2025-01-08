كأس كاراباو.. نيوكاسل يضع قدمًا في النهائي على حساب أرسنال

حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزًا ثمينًا على مضيفه أرسنال بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب الإمارات في إطار منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

بدأت المباراة باستحواذ متبادل بين الفريقين، ومحاولات هجومية على استحياء، وسط حذر دفاعي من لاعبي أرسنال ونيوكاسل.

مباراة أرسنال ضد نيوكاسل

وكانت أبرز الفرص التهديفية في الشوط الأول لصالح أرسنال، حينما انفرد البرازيلي جابرييل مارتينيلي بحارس نيوكاسل، لكن القائم منع هدفًا للفريق اللندني في الدقيقة 29.

حاول لاعبو الفريقين هز الشباك الساكنة بعدة طرق، لكن باءت محاولاتهم بالفشل حتى الدقيقة 37، التي شهدت قص شريط أهداف المباراة.

أرسل حارس نيوكاسل كرة طولية، سقطت في منطقة الجزاء أمام جو ويلوك، الذي أهدى ألكسندر إيزاك فرصة على طبق من ذهب أمام دافيد رايا حارس أرسنال، ليضع المهاجم السويدي الكرة في الشباك، معلنًا تقدم الماكبايس على الجانرز في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، ضغط أرسنال بقوة على مرمى نيوكاسل، لكن تلقت شباكه هدفًا عكس سير اللقاء.

أضاف أنتوني جوردون الهدف الثاني للضيوف، بعدما استغل كرة ارتدت من رايا، بعد تسديدة قوية من إيزاك، ليضع جوردون الكرة في الشباك في الدقيقة 51.

بعد ذلك، أهدر كاي هافيرتز فرصة هدف محقق في الدقيقة 58، بكرة رأسية داخل منطقة الجزاء.

واصل أرسنال الضغط على مرمى نيوكاسل، واستحوذ على الكرة، لكن الفريق الضيف اعتمد على التكتل الدفاعي داخل منطقة العمليات مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، ليفشل أصحاب الأرض في تعديل النتيجة، وتنتهي المباراة بنتيجة 2-0 لصالح نيوكاسل.

كان أرسنال تغلب على كريستال بالاس في ربع نهائي كأس كاراباو، بينما اجتاز نيوكاسل برينتفورد في دور الثمانية.

بتلك النتيجة، وضع نيوكاسل يونايتد قدمًا في نهائي كأس كاراباو على حساب أرسنال، قبل موقعة الإياب التي تجمع بينهما في شهر فبراير المقبل على ملعب سانت جيمس بارك.