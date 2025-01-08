بعد ضبطها بمواد مخدرة.. قرارات من النيابة في واقعة سيدة النهضة

أمرت النيابة العامة بحبس سيدة مسنة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لقيامها بالإتجار في الأقراص والمواد المخدرة بمنطقة النهضة.

وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمة وتحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط سيدة مسنة بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتها كمية كبيرة من المواد المخدرة معدة للترويج.

22 زجاجة بداخلها مواد مخدرة

عُثر بحوزة المتهمة على عدد من الأقراص المخدرة و22 زجاجة تحتوي على أنواع مختلفة من المخدرات، والتي كانت تُجهز للتوزيع في منطقة النهضة.

اعترافات المتهمة

بمواجهة السيدة بالاتهامات المنسوبة إليها، اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.