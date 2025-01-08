إصابة «عطية الله» تفتح الباب لقيد «معلول» في قائمة الأهلي مجددًا

أكد الإعلامي أمير هشام، أن يحيى عطية الله ظهير أيسر الأهلي تعرض للإصابة بكسر في عظام الوجه، وسيجري جراحة خلال الساعات المقبلة في أحد المستشفيات، مشيرًا إلى أن الأشعة والفحوصات أثبتت وجود كسر في منطقة الحاجب.

وقال هشام عبر برنامجه: "الغياب المبدئي لـ عطية الله قد تصل لشهرين أو تزيد، وهي مشكلة كبيرة للنادي الأهلي كونه لاعب أساسي ومؤثر ومستواه جيد في أغلب المباريات، وبالتأكيد غيابه سيكون مؤثرًا، وبالتالي لن يتواجد سوى كريم الدبيس".

وأضاف: "علي معلول أصبح جاهز بنسبة كبيرة، والقدر لازال يفتح الباب أمام قيده مجددًا في قائمة الأهلي، بعد إصابة يحيى عطية الله".

وأكمل هشام: "علي معلول يُشارك في التدريبات بدون احتكاكات قوية، وبالتالي الجهاز الفني غير قادر على تقييم مدى قدرته على العودة بالشكل الذي كان عليه قبل إصابة وتر أكيليس، وبناءً على ذلك هناك حالة تردد داخل الجهاز الفني بخصوص فكرة قيد معلول من عدمه".

وزاد: "حتى الآن لا يوجد حكم نهائي على مستوى معلول، لكن نسبة قيده ازدادت بشكل واضح بعد إصابة عطية الله، لأنه سيغيب عن مرحلة هامة في دوري أبطال إفريقيا، ومن المفترض أن يتخذ الجهاز الفني قراره النهائي بشأن معلول".

وأتم هشام: "هناك تقدير كبير من إدارة النادي الأهلي، لمسيرة علي معلول الحافلة في القلعة الحمراء، ويتمنون اتخاذ قرار من كولر بقيده".