أمير هشام: «داري» قد يغيب عن رحلة أبيدجان.. ورحيل يوسف أيمن "مسألة وقت"

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أشرف داري مدافع الأهلي قد يغيب عن لقاء استاد أبيدجان الايفواري في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن سجل إصاباته في بريست الفرنسي شهد تعرضه لعدد من الإصابات العضلية وعلى مستوى الكاحل.

وقال هشام في تصريحات تلفزيونية: "داري لاعب جيد، لكنه تعرض لأكثر من إصابة ولم يشارك سوى في 4 مباريات، وسيخضع لفحص طبي غدا لمعرفة موقفه النهائي، لكنه قريب من الغياب عن رحلة أبيدجان".

وأضاف: "عطية الله سيعود بواقٍ للوجه بعدما يخضع للجراحة".

وزاد هشام: "يوسف أيمن ظهر غاضبًا بعد لقاء الأهلي وسموحة، خصوصًا أنه كان يتمنى المشاركة بعد إصابة أشرف داري، والموقف كان صعبًا للغاية عليه، ولم يتصرف بشكل خارج".

وأكد: "رحيل يوسف أيمن مسألة وقت سواء في يناير أو مع ختام الموسم الجاري لو استمرت الاعارة، واللاعب لم يشارك حتى بعد إصابة أحد مدافعي الفريق".

وأتم هشام: "مسألة عدم مشاركة عمر الساعي مع الأهلي (لغز كبير)، واللاعب مدفوع في ضمه خمسين مليون، ولا أعرف تفسيره لدى كولر، وطالما لا يوجد قناعة بمستواه فلماذا قمت بالتعاقد معه".