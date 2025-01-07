رئيسة وزراء الدنمارك ردا على ترامب: جرينلاند أوضحت أنها ليست للبيع

قالت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، اليوم الثلاثاء، إن جرينلاند أوضحت أنها ليست للبيع، ردًا على إصرار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على شراء الجزيرة القطبية الشمالية الضخمة.

ونسبت مجلة (بولتيكو) الأمريكية إلى فريدريكسن قولها إن "رئيس وزراء جرينلاند موتي إيجيدي كان واضحًا للغاية، بأن هناك الكثير من الدعم بين أبناء شعب جرينلاند لوجهة النظر بأن الجزيرة ليست للبيع ولن تكون كذلك في المستقبل أيضًا".

وتأتي تصريحات الزعيمة الدنماركية بعد أن اقترح ترامب شراء جرينلاند من الدنمارك الشهر الماضي، واصفًا استحواذ الولايات المتحدة على أراضي القطب الشمالي بأنه "ضرورة مطلقة". كما قدم الاقتراح في عام 2019 خلال ولايته الأولى والذي قوبل بتوبيخ من فريدريكسن.

ورفض ترامب اليوم استبعاد استخدام ما أسمي بالإكراه الاقتصادي أو العسكري للسيطرة على قناة بنما وجرينلاند، وقال في مؤتمر صحفي في منتجع (مار إيه لاجو) في فلوريدا عندما سُئل بشكل مباشر عن ذلك: " لا.. لا أستطيع أن أعد بأي شيء بشأن هاتين الجزيرتين، لكن يمكنني أن أقول هذا: نحن بحاجة إليهما من أجل أمننا الاقتصادي".

ومن المقرر أن يتم تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير.

