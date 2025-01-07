الاتحاد ينتزع التأهل لنصف نهائي كأس الملك بعد مواجهة مثيرة أمام الهلال

شهد ملعب "المملكة آرينا" مواجهة نارية بين الهلال والاتحاد ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024/2025.

. انتهت المباراة بالتعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يحسم الاتحاد التأهل بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، ليخطف بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

بدأ اللقاء بحماس كبير بين الفريقين، حيث دفع كل منهما بأفضل عناصره لتحقيق الفوز. ومع ذلك، تلقى الهلال ضربة موجعة في الدقيقة العاشرة بعد إصابة المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مما اضطر المدرب إلى الدفع بالبرازيلي ماركوس ليوناردو.

شهد الشوط الأول محاولات متبادلة من الفريقين، لكن غياب الفاعلية الهجومية حال دون تسجيل أي أهداف، لينتهي بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني.. بنزيما يتألق والدوسري يعيد الهلال

في الدقيقة 63، نجح النجم الفرنسي كريم بنزيما في تسجيل هدف التقدم للاتحاد بعد استغلاله عرضية متقنة من مهند الشنقيطي، واضعًا الكرة ببراعة في شباك الحارس ياسين بونو. لم يستسلم الهلال، حيث أدرك سالم الدوسري التعادل في الدقيقة 72 مستغلًا خطأ دفاعيًا من لاعبي الاتحاد.

رغم محاولات الفريقين في الوقت المتبقي لتسجيل هدف الفوز، انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

في الدقيقة 97 من الشوط الإضافي الأول، أحرز البديل ماركوس ليوناردو هدف التقدم للهلال بعد تمريرة رائعة من متعب الحربي.

لكن كريم بنزيما عاد ليُثبت جدارته في الدقيقة 114 بتسجيل هدف التعادل للاتحاد، مستفيدًا من تمريرة عبد العزيز البيشي وسط غفلة من دفاع الهلال.

ركلات الترجيح..رايكوفيتش يحسم التأهل للاتحاد

توجهت المباراة إلى ركلات الترجيح، حيث تألق الحارس بريدراج رايكوفيتش بتصديه لمحاولات لاعبي الهلال، بينما نجح لاعبو الاتحاد في تسجيل ثلاث ركلات من أصل أربع، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد 3-1 بركلات الترجيح.

بهذا الفوز، يكسر الاتحاد عقدة مواجهاته مع الهلال، ويواصل رحلته في البطولة ليكمل المربع الذهبي لكأس خادم الحرمين الشريفين، وسط تطلعات جماهيره لتحقيق اللقب.