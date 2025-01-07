كأس كاراباو.. نيوكاسل يتفوق على أرسنال في الشوط الأول

تقدم فريق نيوكاسل على مضيفه أرسنال بهدف للا شيء، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب الإمارات في إطار منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

بدأت المباراة باستحواذ متبادل بين الفريقين، ومحاولات هجومية على استحياء، وسط حذر دفاعي من لاعبي أرسنال ونيوكاسل.

كانت أبرز الفرص التهديفية في الشوط الأول لصالح أرسنال، حينما انفرد البرازيلي جابرييل مارتينيلي بحارس نيوكاسل، لكن القائم منع الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 29.

حاول لاعبو الفريقين هز الشباك الساكنة بعدة طرق، لكن باءت محاولاتهم بالفشل، حتى الدقيقة 37، التي شهدت قص شريط أهداف المباراة.

أرسل حارس نيوكاسل كرة طولية، سقطت في منطقة الجزاء أمام جو ويلوك، الذي أهدى ألكسندر إيزاك فرصة على طبق من ذهب أمام دافيد رايا حارس أرسنال، ليضع المهاجم السويدي الكرة في الشباك، معلنًا تقدم الماكبايس على الجانرز في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف.

مباراة أرسنال ضد نيوكاسل في كأس كاراباو

يسعى أرسنال لتحقيق الفوز على نيوكاسل؛ لوضع قدمه في نهائي كأس كاراباو، بينما يأمل الماكبايس للخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الإمارات معقل الجانرز، وذلك قبل موقعة الإياب، التي تجمع الفريقين في شهر فبراير المقبل على ملعب سانت جيمس بارك.

كان أرسنال تغلب على كريستال بالاس في ربع نهائي كأس كاراباو، بينما اجتاز نيوكاسل برينتفورد في دور الثمانية.