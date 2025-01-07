ads
الثلاثاء 07 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حسام حسن يرفض إلغاء معسكر الفراعنة

حسام حسن
حسام حسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

‏‎رفض حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، الأول لكرة القدم فكرة إلغاء المعسكر المقبل و المحدد له خلال الفترة من ٢ وحتى ١٠ يونيو المقبل، ويتمسك العميد بخوض مباراة ودية على الأقل، للحفاظ على ترتيب المنتخب فى التصنيف العالمي.

‏‎يشار الى ان هناك ازمة تتمثل فى إقامة المعسكر فى نفس الوقت الذى يخوض فيه فريق الأهلي بطولة كأس العالم للأندية .

‏‎ومن المفترض ان تنهى جلسة هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة مع حسام حسن، خلال الفترة المقبلة الأزمة، وفى حالة تمسك المدير الفنى بإقامة المعسكر، قد يتم إقناعه بترك لاعبى الأهلى لأنه يمثل مصر فى بطولة مهمة خارج الاراضى المصرية، وإقامة المعسكر بلاعبى الأندية الأخرى والمحترفين بالاضافة الى ضم وجوه جديدة مع خوض ودية".

 

التوأم حسام حسن معسكر منتخب مصر