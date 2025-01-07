حسام حسن يرفض إلغاء معسكر الفراعنة

‏‎رفض حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، الأول لكرة القدم فكرة إلغاء المعسكر المقبل و المحدد له خلال الفترة من ٢ وحتى ١٠ يونيو المقبل، ويتمسك العميد بخوض مباراة ودية على الأقل، للحفاظ على ترتيب المنتخب فى التصنيف العالمي.

‏‎يشار الى ان هناك ازمة تتمثل فى إقامة المعسكر فى نفس الوقت الذى يخوض فيه فريق الأهلي بطولة كأس العالم للأندية .

‏‎ومن المفترض ان تنهى جلسة هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة مع حسام حسن، خلال الفترة المقبلة الأزمة، وفى حالة تمسك المدير الفنى بإقامة المعسكر، قد يتم إقناعه بترك لاعبى الأهلى لأنه يمثل مصر فى بطولة مهمة خارج الاراضى المصرية، وإقامة المعسكر بلاعبى الأندية الأخرى والمحترفين بالاضافة الى ضم وجوه جديدة مع خوض ودية".