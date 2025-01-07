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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تأخير اجتماع الجبلاية يثير غضب العميد

حسام حسن
حسام حسن
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تسيطر حالة من الغضب على الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القد، بقيادة حسام حسن خلال الأيام القليلة الأخيرة، خاصة بعد تولى هانى أبو ريدة رئاسة اتحاد الكرة هو وقائمته.
تأتي حالة الغضب داخل جهاز الفراعنة، بسبب تجاهل ابو ريدة الاجتماع مع حسام حسن لمناقشة خارطة الطريق للفترة المقبلة، خاصة وان من اهم الملفات التى تتواجد على طاولة اتحاد الكرة هو ملف المنتخب الوطنى الأول.
وينتظر العميد عقد جلسة خلال الأيام المقبلة لمناقشة ملفات المنتخب الوطني .
 

التوأم حسام حسن اجتماع