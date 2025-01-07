الإسماعيلي: لا نية للتفريط في لاعبينا خلال الانتقالات الشتوية

أكد مصدر مسئول بالنادي الإسماعيلي، أنه لا صحة لما نشر حول التفريط في خدمات أي لاعب داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال المصدر : نرجو من الجميع تحري الدقة فيما ينشر بشأن لاعبينا، ولا صحة لما نشر بخصوص استقرارنا على التفريط في خدمات مجموعة من اللاعبين، خلال يناير الجاري.

وأضاف : نطالب جماهيرنا بالالتفاف حول الفريق لدعم اللاعبين في المباريات، وعدم الانسياق حول الشائعات المنتشرة التي تهدف إلى هدم استقرار النادي.

وشدد المصدر على أن مجلس الإدارة يسير بخطوات ثابتة نحو دعم الفريق، بمجموعة من اللاعبين المميزين، وفقا لطلبات الجهاز الفني بقيادة حمد إبراهيم وبموافقة اللجنة الفنية للنادي.