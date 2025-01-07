وكيل صحة دمياط يفاجئ مستشفى الصدر والحميات

قام الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط اليوم بالمرور على مستشفى حميات دمياط ومستشفى صدر دمياط لمتابعة سير العمل خلال الاجازة الرسمية .

و تابع بدران تفاصيل سير العمل وتواجد الاطقم الطبية بأماكن العمل وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين وكذلك توافر الادوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى واتباع إجراءات الجودة ومكافحة العدوى والتسجيل الطبى للمرضى ، كما تفقد بعض الأقسام الداخلية بكل مستشفى و تابع ترددات المرضى وأنواع الخدمات الطبية التى تلقوها .

واستفسر من بعض المرضى عن مستوى رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى و اكد ان رضاء المواطنين هو أولوية عمل لدى الفريق الطبى كافة .

كما قدم الشكر لفريق النوباتجية المتواجد بالمستشفيين لانتظامهم بالعمل خلال الاجازة الرسمية

كانت قد انتشرت الفرق الطبية بمديرية الصحة دمياط خلال خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان

وبناء علي تعليمات الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط الذي أكد أهمية تكاتف الجهود لضمان أعياد خالية من المخاطر الصحية وبإشراف الدكتورة أماني القرش وكيل المديرية تزامنًا مع احتفالات الأعياد، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين، تحت إشراف الدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحة.

نفذت فرق التواصل المجتمعي بمديرية الصحة بدمياط خطة تأمين صحي شاملة تضمنت جهودًا ميدانية مكثفة بمدينة دمياط ودمياط الجديدة.

وشملت أماكن التوعية ميدان سرور بجوار كنيسة السيدة العذراء بمدينة دمياط وبجوار الحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة لنشر التوعية بالمبادرات الصحية الرئاسية التي تهدف إلى تحسين صحة المواطنين وتعزيز الوقاية ، وتقديم نصائح وإرشادات هامة حول الأمراض المعدية وسبل الوقاية منها لضمان صحة الجميع وتعزيز الوعي الصحي في كل المناسبات.حول أهمية الحماية الشخصية أثناء التجمعات والاحتفالات.

كان قد قرر الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة في دمياط رفع حالة الاستعداد بجميع مستشفيات المحافظة وعقد غرفة ادارة الازمات بمديرية الصحة ضمن الاجراءات التي تتخذها مديرية الصحة بالتزامن مع اعياد الميلاد المجيدة.

وأعلن بدران رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات بنطاق محافظة دمياط في الاجتماع الذى عقده مع الدكتور محمد فهيم مدير الإدارة العامة للطب العلاجي و الدكتور طارق الذكى مدير الإدارة العامة لطب الاسنان و الدكتورة سوزان الكيكى مدير إدارة الرعاية العاجلة و الطوارئ .

وأكد وكيل وزارة الصحة على توافر كميات احتياطية من الادوية و المستلزمات الطبية و اكياس الدم و مخزون الاكسجين بجميع المنافذ الصحية بالإضافة الى التنسيق الكامل مع هيئة الإسعاف.

كما أصدر أمرا إداريا بانعقاد غرفة إدارة الازمات بدءا من اليوم و حتى نهاية فترة أعياد الميلاد المجيد .

