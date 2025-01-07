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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخلاء سبيل التيكتوكر ياسمين الشقيانة في واقعة فيديو "سيدة الزهايمر"

المتهمة
المتهمة
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قررت نيابة 15 مايو والتبين، إخلاء سبيل تيكتوكر تدعي ياسمين الشقيانة، بكفالة مالية، في واقعة تصوير مقطع فيديو تظهر خلاله سيدة مسنة تعاني من مرض الزهايمر، والإدعاء كونها والدتها وطلب الدعم من المتابعين.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو، بحدوث مشادة كلامية بين (أحد الأشخاص) ، و(سيدة "صانعة محتوى على مواقع التواصل الإجتماعى") مقيمان بدائرة قسم شرطة 15مايو.

 لقيام الأخيرة بتصوير مقاطع فيديوهات تظهر خلالها رفقة والدة الأول (مسنة "تعانى من مرض الزهايمر") والإدعاء بكونها والدتها وطلب الدعم من المتابعين لتتمكن من الإنفاق عليها لتحقيق أرباح مادية وزيادة عدد المتابعين. 


تم ضبط المذكورة، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

15 مايو إرتكاب الواقعة تحقيق أرباح صانعة محتوى قسم شرطة 15 مرض الزهايمر