رئيس "صحة الشيوخ": قوة مصر الحقيقية في تماسك أبنائها ووحدة صفهم

قال الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن قوة مصر الحقيقية في تماسك أبنائها ووحدة صفها، داعيا الله أن تظل مصرنا الغالية قوية بوحدة أبنائها، وعظيمة بروح التضامن التي لا تعرف حدودًا.

وأكد "خضير"، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه في ظل الظروف الراهنة، وما تحمله من تحديات اقتصادية وسياسية، تبقى قوة مصر الحقيقية في تماسك أبنائها وإيمانهم بمسيرتهم المشتركة.

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن المرحلة الحالية تستدعي من الجميع استلهام دروس التاريخ، وتغليب روح الوحدة على أي خلافات، إدراكًا بأن النجاح لا يتحقق إلا بتلاحم الصفوف والعمل بإرادة واحدة.

واختتم “خضير”: "نحن أمام لحظة تاريخية فارقة، حيث تبني مصر حاضرها ومستقبلها برؤية واضحة وأساس متين من مشروعات تنموية طموحة تفتح أبواب الأمل للأجيال القادمة".