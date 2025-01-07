قمة مثيرة بين الهلال والاتحاد تنتهي بالتعادل والاحتكام إلى ركلات الترجيح

انتهت المواجهة المثيرة بين الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالتعادل الإيجابي 2-2 بعد امتداد المباراة إلى الوقت الإضافي، ليحتكم الفريقان في النهاية إلى ركلات الجزاء لتحديد المتأهل.

شهد اللقاء أحداثًا درامية بين الغريمين التقليديين، حيث تبادل الفريقان التقدم في المباراة في ريمونتادا مثيرة.

افتتح كريم بنزيما التسجيل لصالح الاتحاد في الدقيقة 63 بعد استغلاله تمريرة حاسمة وضعته أمام المرمى.

رد الهلال سريعًا بهدف التعادل في الدقيقة 72 عبر تسديدة قوية من سالم الدوسري الذي أعاد الفريق إلى أجواء المباراة.

ومع امتداد المباراة إلى الوقت الإضافي، استمر التنافس الشديد:

تقدم الهلال في الدقيقة 101 عن طريق البرازيلي ماركوس ليوناردو، الذي استغل هفوة دفاعية وسجل هدفًا رائعًا.

عاد كريم بنزيما مجددًا ليخطف الأنظار في الدقيقة 114 ويسجل هدف التعادل الثاني للاتحاد، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

الاحتكام إلى ركلات الجزاء

بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل، اتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى الدور نصف النهائي. المباراة أكدت قوة الفريقين وتصميمهما على تحقيق الفوز، وسط أجواء حماسية بين الجماهير التي حضرت في ملعب المملكة أرينا.

هذه المباراة تُعتبر واحدة من أبرز مواجهات الموسم، حيث قدم الفريقان أداءً رائعًا يعكس قوة الكرة السعودية والتنافس الكبير بين الهلال والاتحاد.