تعرف على أفضل لاعب في مانشستر سيتي لشهر ديسمبر

كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في النادي عن شهر ديسمبر الماضي.

توج البرازيلي سافينيو بجائزة لاعب الشهر في مانشستر سيتي، بعدما تألق مع السماوي خلال شهر ديسمبر 2024.

تفوق سافينيو على زميليه الحارس الألماني ستيفان أورتيجا والمدافع الهولندي ناثان آكي، في صراع الحصول على جائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي في الشهر الماضي.

لعب مانشستر سيتي 8 مباريات في جميع البطولات خلال ديسمبر 2024، حقق خلالها الفوز في مباراتين وتعادل في مثيلهما، فيما تلقى 4 هزائم.

سافينيو

أرقام سافينيو مع مانشستر سيتي

سافينيو شارك في جميع مواجهات مان سيتي في ديسمبر، بواقع 6 لقاءات احتياطيًا ومباراتين فقط أساسيًا.

ونجح سافينيو في تسجيل أول هدف له على الإطلاق مع مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي، كما قدم تمريرة حاسمة أيضًا، لتكون هاتين المساهمتين إجمالي ما قدمه اللاعب البرازيلي خلال شهر ديسمبر الماضي في 8 مباريات.

يحتل مانشستر سيتي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 20 جولة.