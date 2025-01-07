ليبيون يطالبون بعزل الدبيبة.. والحكومة تنفي فرض حالة الطوارئ

الثلاثاء 07/يناير/2025 - 10:02 م

اندلعت مظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس ومدن الزاوية ومصراته وصبراتة في المنطقة الغربية، رافضة ما سمّاه المحتجون “تطبيع الدبيبة وحكومته”، بعد تصريحات نجلاء المنقوش.

نجلا المنقوش

وشهدت العاصمة انتشار مدرعات وسيارات مسلحة لـ “جهاز الدعم والاستقرار”، التابع للحكومة في طريق السكة بطرابلس؛ حيث مقرها الرسمي، تزامنًا مع خروج مظاهرات في عدة مناطق، وإشعال إطارات وترديد هتافات رافضة للتطبيع مع إسرائيل.

كما شهدت مدن أخرى، مثل بني وليد وصبراتة، وأخرى بالجنوب الليبي مظاهرات مماثلة، رُفعت خلالها شعارات مناهضة للتطبيع ومناصرة للفلسطينيين، ومطالبة بإقالة حكومة عبد الحميد الدبيبة، والتحقيق معه وملاحقة نجلاء المنقوش.

ونفت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، إعلانها حالة الطوارئ في البلاد، التي شهدت بعض مدنها بالغرب مظاهرات للمطالبة برحيل الحكومة، وذلك بعد ساعات من بث اعتراف وزير خارجيتها السابقة، نجلاء المنقوش، في لقاء تلفزيوني بتفاصيل اجتماعها السري في إيطاليا العام قبل الماضي مع نظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين.

تصريحات نجلاء المنقوش

وأثارت تصريحات وزيرة الخارجية الموقوفة في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية نجلاء المنقوش، حول لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي كوهين قبل عام ونصف موجة غضب في الشارع الليبي.

وقالت نجلاء المنقوش: إن لقاءها وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين في روما العام 2023 جاء إثر اتصال وتنسيق بين الجانب الإسرائيلي وحكومة الوحدة الوطنية، موضحة: لم أكن طرفًا في الترتيب لأجندة الاجتماع، والحكومة هي التي رتبت، وأنا أوصلت الرسالة.