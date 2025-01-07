كريم الدبيس: حققنا فوزًا مهمًّا أمام سموحة

أبدى كريم الدبيس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتحقيق الفوز على سموحة بهدفين دون رد واعتلاء صدارة الدوري الممتاز، متمنيًا أن يحقق الفريق مزيدًا من الانتصارات خلال المباريات المقبلة من أجل البقاء في صدارة الترتيب.

وهنأ “الدبيس” زملاءه اللاعبين والجهاز الفني للفريق ومجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

كما حرص على توجيه التهنئة لجماهير الأهلي، قائلًا إنها دائمًا ما تقف خلف الفريق في اللحظات الصعبة قبل اللحظات الجيدة.

وأكد “الدبيس” أن المباراة المقبلة في دوري أبطال إفريقيا أمام ستاد أبيدجان الإيفواري ستكون صعبة للغاية، نظرًا لأن الأهلي سيخوض المباراة من أجل تحقيق الفوز للحفاظ على حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي.

وعن ظهوره بشكل جيد أمام سموحة وصناعته الهدف الأول، أكد أنه يتدرب بكل جهده من أجل الحصول على فرصة للمشاركة في المباريات، وأنه سواء شارك في المباريات أم لم يشارك يواصل العمل بكل قوة لكي يكون جاهزًا دائمًا للعب وفقًا لرؤية الجهاز الفني.