"مستقبل وطن" يواصل لقاءاته التنظيمية مع هيئاته البرلمانية ب 8 محافظات

واصلت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، اليوم اجتماعاتها التنظيمية، ضمن فعاليات النسخة الثانية من لقاءاتها التنظيمية الدورية مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة استراتيجية العمل الحزبي على مستوى الجمهورية، خلال الفترة المقبلة، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور، النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس الشيوخ، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، فضلا عن حضور الأمناء العموم المساعدين للحزب، وعدداً من أمناء الأمانات المركزية، ورؤساء اللجان النوعية، وأمناء الحزب وأعضاء هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ عن محافظات " الغربية، الإسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، الشرقية، الدقهلية، السويس".

استعرض الاجتماع، رؤية الحزب خلال المرحلة القادمة، والدور الرقابي والتشريعي، الملقى على عاتق الهيئة البرلمانية للحزب بالبرلمان، خلال الفترة المقبلة، كما ستعرض إنجازات الهيئات البرلمانية للحزب، فضلاً عن التأكيد على دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكافة مؤسسات الدولة المصرية.

وتناول النائب علاء عابد، دور وجهود الحزب في كافة الاستحقاقات الانتخابية في الفترة السابقة، لافتاً لأهمية الدور التشريعي لأعضاء الهيئات البرلمانية للحزب بجانب الدور الخدمي والمجتمعي.

من ناحيته، تحدث النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس الشيوخ، عن جهود الحزب الخدمية والمجتمعية، في الشارع المصري، ودوره خلال الفترة المقبلة.

وركز المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، على إنجازات الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، مشيرا لدعم حزب الأغلبية، للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة وأجهزتها المختلفة.

في نهاية الاجتماع، أكد الحضور، من أعضاء الهيئات البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، على دعمهم الكامل، وتمسكهم بكيان مستقبل وطن، والعمل تحت مظلة قياداته وعلى رأسهم النائب أحمد عبد الجواد، مثمنين كافة جهود الحزب وقياداته للتخفيف عن كاهل المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن حزب مستقبل وطن، عقد أولى اجتماعات النسخة الثانية من لقاءاته التنظيمية مع هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، عن محافظات "الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، والمنوفية، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والأقصر، وأسوان".