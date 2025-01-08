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الأربعاء 08 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. قمة مصرية يونانية قبرصية بالقاهرة

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان
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تستضيف القاهرة، اليوم الأربعاء، قمة مصرية يونانية قبرصية، تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

كما يعقد على هامش القمة المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي بمشاركة وزراء من الدول الثلاثة وممثلين عن شركات من الدول الثلاث.

ومن المقرر أن تبحث القمة أهمية تفعيل أطر التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث وتطوير مجالات جديدة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في الدول الثلاث من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

كما من المقرر أن تبحث القمة عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 

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