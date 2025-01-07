نيمار يفتح الباب أمام إعادة إحياء «MSN»

أثار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال السعودي، حماسة الجماهير حول العالم بإمكانية عودة الثلاثي الهجومي التاريخي «MSN» (ميسي-سواريز-نيمار)، والذي سطر أروع الإنجازات مع برشلونة الإسباني.

جاء ذلك في تصريحات لشبكة «CNN» أدلى بها نيمار، حيث أبدى إعجابه الشديد بفكرة اللعب مجددًا بجانب صديقيه ليونيل ميسي ولويس سواريز، اللذين يرتديان حاليًا قميص فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وقال نيمار في تصريحاته: «عودة MSN؟ اللعب مرة أخرى بجوار ميسي وسواريز سيكون أمرًا لا يصدق، هم أصدقائي ومازلنا نتحدث مع بعضنا البعض، سيكون من المثير للاهتمام إحياء ذلك الجمع».

نيمار: الدوري السعودي أفضل من الفرنسي

وأكد سعادته بوجوده في المملكة العربية السعودية واللعب في صفوف الهلال، مشيرًا إلى أن المشروع الرياضي الذي عرض عليه في السعودية كان مغريًا للغاية، ليس له فقط بل لعائلته أيضًا.

وعن مستقبل الدوري السعودي، أشاد نيمار بالتطور الكبير الذي يشهده دوري روشن، معتبرًا أنه أصبح أفضل من الدوري الفرنسي الذي سبق له اللعب فيه، وذلك بقميص نادي باريس سان جيرمان.