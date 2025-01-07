تعرف على فوائد حبوب خميرة البيرة وأضرارها؟

يتواجد في الصيدليات العديد من أنواع المكملات الغذائية والتي بإمكان أي فرد شراؤها دون الحاجة لوصفة طبية، ومنها حبوب خميرة البيرة.

لكن، وبشكل عام، ينصح باستشارة الصيدلاني قبل تناولها، وذلك للتأكد من فوائدها المرجوة ومخاطرها المحتملة، خاصة إذا تم استخدامها لفترة زمنية طويلة أو لدى بعض الفئات من المرضى.

هذا المقال يتحدث حول كل ما يخص فوائد حبوب خميرة البيرة ومخاطرها وأضرارها المحتملة، وهل تؤخذ حبوب خميرة البيرة بعد الأكل أم قبله.

يتم الحصول على خميرة البيرة من إحدى أنواع الفطريات وحيدة الخلية والتي تسمى بخميرة الجعة ، وقد تم استخدام خميرة البيرة منذ القدم في صناعة البيرة والخبز.

يطلق البعض على خميرة البيرة اسم خميرة بيكر أو الخميرة الطبية، أو خميرة بروير.

تأتي خميرة البيرة على شكل بودرة ذات طعم مر، كما أصبحت الآن العديد من الشركات الصيدلانية تصنع الحبوب، والكبسولات، والشراب، والرقائق، وغيرها من الأشكال الصيدلانية التي تحتوي على خميرة البيرة.

وبهدف الحصول على فوائد خميرة البيرة أصبح الكثير من الأفراد يقصدون الصيدليات من أجل شراء المكملات الغذائية التي تحتوي عليها، حيث يعتقد أنها تساعد في زيادة الوزن، وعلاج السكري، وعلاج مشكلات الجهاز الهضمي.

هل حبوب خميرة البيرة مفيدة للجسم حقاً؟

نعم، تعد حبوب خميرة البيرة مفيدة للجسم فهي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، مثل:

البروتين.

المعادن، وأهمها الكروم، والحديد، والزنك، والسيلينيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم.

فيتامينات ب، ومنها حمض الفوليك، والبيوتين، والثيامين، والنياسين، والبيريدوكسين، وحمض البانتوثونيك.

تحتوي حبوب خميرة البيرة على البكتيريا النافعة للجسم، وبالتالي يمكن استخدامها كبروبيوتيك جيد. كما أنها تحتوي على سكريات البيتا جلوكان، وأهمها الزايموسان الذي وجد أن له تأثير مضاد للبكتيريا ومضاد للأكسدة.

وفيما يلي نذكر فوائد حبوب الخميرة المحتملة:

فوائد حبوب خميرة البيرة للتسمين

إن أكثر الأسئلة انتشاراً حول فوائد حبوب خميرة البيرة هو هل حبوب خميرة البيرة تسمن الجسم، لكن للأسف لا توجد إجابة صريحة وأدلة علمية واضحة حول فوائد حبوب الخميرة لزيادة الوزن.

يعتقد أنه يمكن استخدام حبوب الخميرة للتسمين بسبب ما تحتويه من فيتامينات ومعادن عديدة، فضلاً عن احتوائها على نسبة عالية من البروتين والتي يمكن أن تساعد في زيادة الكتلة العضلية.

إلى جانب أنه ليس هناك أدلة ودراسات علمية تثبت هذه الفوائد المحتملة، إن ما تحتويه حبوب خميرة البيرة من سعرات حرارية يعد قليل جداً مقارنة بما ينصح الفرد بأخذه من سعرات حرارية، فمعلقتين كبيرتين من خميرة البيرة تحتوي فقط على 100 سعرة حرارية، في حين أن الفرد يحتاج إلى تناول ما لا يقل عن 3500 سعرة حرارية إضافية عن الحد الطبيعي له، لذا يحتاج الفرد لتناول كمية كبيرة جداً من خميرة البيرة من أجل زيادة وزنه.

فوائد حبوب خميرة البيرة للجهاز الهضمي

لعل من أهم فوائد حبوب خميرة البيرة هي مساعدتها في علاج مختلف المشكلات التي يمكن أن تصيب الجهاز الهضمي.

فمن فوائد خميرة البيرة:

حبوب خميرة البيرة للإسهال

نظراً لاحتواء حبوب خميرة البيرة على البكتيريا النافعة، فمن الممكن أن تساهم في علاج مختلف أنواع الإسهال، ومنها الإسهال الناجم عن المضادات الحيوية أو إسهال المسافرين. كما يعتقد أنها يمكن أن تساعد في علاج الإسهال الناجم عن عدوى المطثية العسيرة.

لكن، لا يزال هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات

لإثبات فوائد خميرة البيرة لعلاج الإسهال.

حبوب خميرة البيرة للقولون العصبي

يمكن أن تساعد حبوب خميرة البيرة في التخفيف من أعراض متلازمة القولون العصبي، بما فيها ألم البطن، والغازات، والإسهال، والإمساك.

وحول الأدلة العلمية التي من الممكن أن تثبت ذلك فهي لا زالت قليلة، مع ذلك ففي عام 2017 تم نشر مراجعة لدراستين، بعدد مشاركين إجمالي مقداره 579، في المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي، والتي وجدت نتائج إيجابية تتضمن أن تناول خميرة البيرة من الممكن أن يقلل أعراض القولون العصبي بنسبة أعلى من الدواء الوهمي الذي لا يحتوي على أي مادة فعالة.

أيضاً، من الممكن أن يكون لحبوب خميرة البيرة فوائد محتملة في التخلص من أعراض عدم تحمل اللاكتوز والتهاب القولون التقرحي.

فوائد حبوب خميرة البيرة للجهاز التنفسي.

تحتوي حبوب خميرة البيرة على العديد من المكونات التي يمكن أن تساعد على تحسين وظائف جهاز المناعة وزيادة قوته تجاه محاربة الأمراض المختلفة، وأهمها أمراض الجهاز التنفسي العلوى المعدية، مثل الإنفلونزا والزكام.

فقد وجد في دراسة أجريت عام 2010 على مجموعة من نساء في ولاية يوتا أن تناول خميرة البيرة يومياً ولمدة 12 أسبوع يمكن أن يقلل من الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي بنسبة 60%.

ليس ذلك فقط، فقد وجد أن حبوب خميرة البيرة يمكن أن تقلل من الأعراض في حال تم تناولها من قبل المرضى المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي، وذلك في دراسة أجريت عام 2018 في ألمانيا على 299 مشاركاً.

فوائد حبوب خميرة البيرة للسكري

من فوائد حبوب خميرة البيرة لمرضى السكري هي مساعدتها في التحكم بمستويات السكر لديهم وتحسين تحملهم للجلوكوز، ويعود ذلك لغناه بعنصر الكروم، والذي يعتبر أحد عوامل تحمل الجلوكوز التي تسهل من عملية امتصاص الجسم للأنسولين المتواجد في الدم، بالتالي فهو يحسن من استجابة الأنسولين ويقلل من مقاومته في الجسم.

أما حول الأدلة العلمية حول فوائد حبوب خميرة البيرة هذه فهي متعددة، ومنها دراسة نشرت عام 2013 في المجلة الدولية للطب الوقائي، أن تناول خميرة البيرة يومياً ولمدة 12 أسبوع يمكن أن يقلل من نسبة السكر في الدم بمقدار 9% لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2.

ودراسة أخرى أجريت عام 2015، أكدت أيضاً على أن خميرة البيرةلها تأثير إيجابي صغير على نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع 2.

فوائد حبوب خميرة البيرة لارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يكون تقليل ضغط الدم المرتفع أحد فوائد حبوب خميرة البيرة المحتملة، خاصة لدى المرضى المصابين بالسكري من النوع 2، حيث وجدت مراجعة نشرت عام 2021 في مجلة العلاجات التكميلية في الطب أن تناول خميرة البيرة يومياً يساهم في تقليل الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

فوائد حبوب خميرة البيرة للجسم الأخرى

من فوائد حبوب خميرة البيرة للنساء والرجال الأخرى:

تحسين مستويات طاقة الجسم.

الحفاظ على صحة الجلد، والشعر، والعينين، والفم.

الحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

تقليل فرص الإصابة بفقر الدم، وذلك لاحتوائه على الحديد وفيتامينات ب، لكن يجب الانتباه هنا إلى أنه لا يحتوي على فيتامين ب12.

علاج حساسية الأنف.

تحسين مستويات الكوليستيرول والدهون الأخرى.

منع الإصابة بالالتهابات بعد العمليات الجراحية.

تحسين كتلة العضلات، مما يجعلها مفيدة لكمال الأجسام.

محاربة الأمراض المزمنة، بما فيها السرطان، وذلك لاحتوائه على الزاموسان الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويحفز إطلاق عامل نخر الورم والسيتوكينات التي لها دور في مكافحة الأمراض.

كما أن غنى حبوب خميرة البيرة بالسيلينيوم والكروم ومجموعة فيتامينات ب فهو مكمل غذائي للأشخاص النباتيين.

فوائد حبوب خميرة البيرة للنساء

بالإضافة إلى فوائد حبوب خميرة البيرة المذكورة سابقاً، يوجد عدد من الفوائد الإضافية الخاصة بالنساء، ومنها:

إدرار الحليب، حيث وجد أن خميرة البيرة تزيد من إفراز الحليب في الحيوانات، لكن لا تزال هناك حاجة لإجراء دراسات سريرية لإثبات هذه الفائدة من فوائد حبوب الخميرة للنساء.

تحسين أعراض متلازمة تكيس المبايض، بما في ذلك تقليل الألم، ويعود هذا التأثير لحبوب خميرة البيرة لاحتوائها على الكروم.

جرعة حبوب خميرة البيرة وطريقة استخدامها

تتوافر حبوب خميرة البيرة بتراكيز مختلفة تتراوح ما بين 250 - 1000 ملغم، وعادة ما تكون جرعة 500 ملغم من حبوب خميرة البيرة كافية.

لكن، إلى الآن لا يوجد معلومات صريحة ومحددة حول جرعة حبوب خميرة البيرة.

أيضاً، لا يوجد معلومات حول طريقة شرب حبوب خميرة البيرة قبل الأكل أم بعده.

أضرار حبوب خميرة البيرة

من أضرار حبوب خميرة البيرة المحتملة هي تسببها بالآثار الجانبية التالية:

الغازات وانتفاخ البطن.

صداع شبيه بصداع الشقيقة.

اضطراب المعدة.

أيضاً، تكمن خطورة حبوب خميرة البيرة بتسببها بأضرار في الكبد، والكلى، والأعصاب، ولكنها نادرة الحدوث.

احتياطات تناول حبوب خميرة البيرة

بالرغم من فوائد حبوب خميرة البيرة المتعددة إلا أنه يجب استشارة الطبيب قبل تناولها في حال معاناة الفرد من:

حساسية تجاه الخميرة.

التهابات فطرية متكررة.

مرض السكري.

التهاب القولون التقرحي أو مرض كرون.

ضعف جهاز المناعة.

النقرس.

ينصح بتجنب إعطاء حبوب خميرة البيرة للأطفال، أو النساء الحوامل، أو المرضعات دون استشارة الطبيب، نظراً لعدم وجود معلومات كافية حول مدى أمان استخدام حبوب خميرة البيرة لدى هذه الفئات.

كما ينصح بعدم تناول حبوب خميرة البيرة في حال تناول الأدوية التالية:

أدوية السكري.

مضادات الاكتئاب من نوع مثبطات الأوكسيداز أحادي الأمين.

دواء المبريدين.

مضادات الفطريات.

يمكن للفرد شراء حبوب خميرة البيرة من الصيدليات من أجل الحصول على فوائدها المتعددة.

لكن، يجب التنويه إلى أن معظم فوائد شرب حبوب خميرة البيرة لا تزال غير مثبتة ومنها زيادة الوزن والتسمين.

كما يجب الحذر عند تناول هذه الحبوب خاصة لدى المرضى المصابين بأية أمراض أو مشكلات صحية.