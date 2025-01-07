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الثلاثاء 07 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يتابع خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد

مديرية الشئون الصحية
مديرية الشئون الصحية
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في إطار خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود مديرية الشئون الصحية، برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الطبية بمحافظة الجيزة. 


حيث اطلع على تقرير من الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية، والتي أكدت خلاله على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع أي حالات طارئة، بالإضافة إلى تواجد الأطقم الطبية على مدار 24 ساعة بالأقسام المختلفة، وخاصة في الطوارئ والاستقبال وزيادة عدد أفراد الفريق الطبي بالمستشفيات.


وشملت خطة التأمين الطبي بالمديرية رفع درجة التأهب بغرفة طوارئ المديرية، والتي تعمل على مدار الساعة للمتابعة والتحرك السريع للتدخل الفوري مع أي حالات طارئة، وكذلك انتشار فرق التأمين الطبي بمواقع الاحتفالات المختلفة في أنحاء المحافظة لتقديم الدعم الطبي، بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية التي تصل للجمهور في أماكن التجمع، والتثقيف الصحي لرفع الوعي الصحي بين المواطنين، وكذلك بعض خدمات تنظيم الأسرة في العيادات المتنقلة.


حيث قامت مديرية الشئون الصحية بالجيزة بتوفير عدد ٣٧ فريق طبي متواجد أثناء الاحتفال بالأعياد بكافة الإدارات الصحية بالمحافظة، وكذلك ٥ عيادات متنقلة، بالإضافة إلى ٣٦ فريق تثقيف صحي.

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