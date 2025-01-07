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الثلاثاء 07 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محافظ مطروح يهنئ
محافظ مطروح يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد
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قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء الثلاثاء، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة مرسى مطروح، وكان في الاستقبال القمص متي زكريا، راعي كنائس مطروح، وعدد من قساوسة مطروح. 

رافق المحافظ، الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، وعبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وحسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، وعدد من وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات بالمحافظة. 

 

حيث قدم محافظ مطروح التهنئة معرباً   عن تمنياته بعام جديد سعيد على الأخوة الأقباط والشعب المصرى العظيم، مؤكدا على تكاتف وتلاحم ووحدة الشعب المصري، وتآلفه في نسيج وطنى واحد على مر التاريخ وسيظل بوعى أبنائه في رباط ليستكمل مسيرة بناء الوطن والحفاظ عليه ومواجهة كافة المحن والتحديات، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على جميع المصريين من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات. 


بينما وجه القمص متى زكريا الشكر والتقدير لحرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والوفد المرافق على تقديم التهنئة، بما يدلل على صدق المحبة بين أبناء مطروح، ناقلا تحيات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والأنبا باخوميوس راعى كنائس البحيرة والإسكندرية ومطروح والخمس مدن الشمالية لمحافظ مطروح وجميع أهالي المحافظة. 

محافظ مطروح يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

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