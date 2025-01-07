نصف نهائي كأس كاراباو.. نيوكاسل بتشكيل هجومي أمام أرسنال

أعلن إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أرسنال، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

يحل فريق نيوكاسل يونايتد، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره أرسنال بملعب الإمارات، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل نيوكاسل مباراته ضد أرسنال بتشكيل هجومي، حيث يتواجد السويدي ألكسندر إيزاك على رأس الهجوم، بجانب أنتوني جوردون وجاكوب ميرفي، ودعم من الثنائي جويلاينتون وجو ويلوك.

يأمل نيوكاسل تحقيق نتيجة إيجابية أمام أرسنال في مواجهة الليلة، قبل مباراة الإياب التي تجمع الفريقين في شهر فبراير المقبل.

كان نيوكاسل فاز على برينتفورد ربع نهائي كأس كاراباو، بينما تخطى أرسنال عقبة كريستال بالاس في دور الثمانية.

تشكيل نيوكاسل لمواجهة أرسنال في كأس كاراباو

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا

خط الدفاع: ليفرامينتو - بوتمان - دان برن - لويس هال

خط الوسط: ساندرو تونالي - جويلاينتون - جو ويلوك

وفي الهجوم: جاكوب ميرفي - ألكسندر إيزاك - أنتوني جوردون.