ننشر خارطة التأمين الطبي لاحتفالات أعياد الميلاد بدمياط

انتشرت الفرق الطبية بمديرية الصحة بدمياط، خلال خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وبناء على تعليمات الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، الذي أكد على أهمية تكاتف الجهود لضمان أعياد خالية من المخاطر الصحية، وبإشراف الدكتورة أماني القرش وكيل المديرية، تزامنًا مع احتفالات الأعياد، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين، تحت إشراف الدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحة.

نفذت فرق التواصل المجتمعي بمديرية الصحة بدمياط، خطة تأمين صحي شاملة، تضمنت جهودًا ميدانية مكثفة، تواجدت بمدينة دمياط ودمياط الجديدة.

وشملت أماكن التوعية ميدان سرور بجوار كنيسة السيدة العذراء بمدينة دمياط، وبجوار الحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، لنشر التوعية بالمبادرات الصحية الرئاسية التي تهدف إلى تحسين صحة المواطنين وتعزيز الوقاية ، وتقديم نصائح وإرشادات هامة حول الأمراض المعدية وسبل الوقاية منها لضمان صحة الجميع، وذلك لتعزيز الوعي الصحي في كل المناسبات حول أهمية الحماية الشخصية أثناء التجمعات والاحتفالات.

وقرر الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة في دمياط، رفع حالة الاستعداد بجميع مستشفيات المحافظة.

وعقد غرفة إدارة الأزمات بمديرية الصحة بدءًا من اليوم ضمن الإجراءات التي تتخذها مديرية الصحة بالتزامن مع اعياد الميلاد المجيدة.

وصرح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات بنطاق محافظة دمياط، وذلك في الاجتماع الذى عقده مع الدكتور محمد فهيم مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، والدكتور طارق الذكى مدير الإدارة العامة لطب الأسنان، و الدكتورة سوزان الكيكى مدير إدارة الرعاية العاجلة و الطوارئ .



كما أصدر قرارًا إداريا ببدء انعقاد غرفة إدارة الأزمات بدءا من اليوم وحتى نهاية فترة أعياد الميلاد المجيد .

