تفاصيل احتفال البطريركية الأورشليمية بعيد الميلاد المجيد

احتفلت البطريركية الأورشليمية، يوم الإثنين الموافق 6 يناير 2025 (24 ديسمبر حسب التقويم الشرقي)، بعيد ميلاد المسيح بالجسد في مدينة بيت لحم، حسب القوانين والطقوس الكنسية المعمول بها في البطريركية.

بدأ احتفال العيد صباحاً، حيث استقبل كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث في دار البطريركية فرق الكشاف الأورثوذكسي، بحضور ممثلة القنصلية اليونانية السيدة آنا ماديكا.

وبعدها توجه البطريرك مع آباء أخوية القبر المقدس إلى بوابة داود، ثم توجه الموكب البطريركي إلى دير النبي إيليا الواقع بين القدس وبيت لحم.

كان في استقبال البطريرك وكلاء رعايا بيت لحم، بيت ساحور وبيت جالا، ممثلي عن وزارة الخارجة الاسرائيلية، والرئيس الروحي للدير الراهب أخيليوس.

بعد الضيافة في الدير توجه الوفد البطريركي بمرافقة فرسان من الإدارة العسكرية الإسرائيلية إلى قبر راحيل عند مداخل مدينة بيت لحم، وهناك تسلم الوفد البطريركي، وفد من السلطة الفلسطينية التي بدورها رافقت الوفد البطريركي حتى ساحة بلدية بيت لحم، حيث كان في استقبال الوكيل البطريركي في بيت لحم متروبوليت ذيقيصارية كيريوس فينيذكتوس.

من ساحة كنيسة المهد، توجه مع الأساقفة والكهنة الى باب بازيليكا كنيسة المهد مرتلين “ميلادك أيها المسيح إلهنا” و “المسيح ولد فمجدوه”, حيث كان في إستقباله حسب البروتوكول القنصل اليوناني العام السيد ذيميتريوس أنجيلوسوبولوس، ثم توجه الوفد البطريركي إلى داخل كنيسة المهد الى القاعه الملوكيه عابرا من الباب الصغير للكنيسة.

من القاعة الملوكية في الكنيسة عبر البطريرك مع الأساقفة والكهنة، وتوجهوا يمينا من ناحية الأيقونسطاس إلى مغارة الولادة الموضع الذي ولد فيه يسوع المسيح، وتم السجود والصلاة من قبل البطريرك والأساقفه والكهنة.

بعد ذلك بدأت صلاة الغروب الكبرى لعيد الميلاد المجيد ترأسها البطريرك يشاركه الأساقفة والآباء.

خدمة صلاة الغروب حسب الوضع الراهن المعمول به تنتهي عند الساعة 3:30 ظهراً.

بعد صلاة الغروب، استقبل الوكيل البطريركي المطران فينيذكتوس الوفد البطريركي للاستراحة في الدير للاستعداد لقداس منتصف الليل.