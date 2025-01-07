كأس كاراباو.. هافيرتز يقود تشكيل أرسنال أمام نيوكاسل

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

يستضيف فريق أرسنال، اليوم الثلاثاء، نظيره نيوكاسل على ملعب الإمارات، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الألماني كاي هافيرتز تشكيل أرسنال أمام نيوكاسل، إذ يتواجد على رأس الهجوم رفقة جابرييل مارتينيلي وليونادرو تروسارد.

يسعى أرسنال لتحقيق الفوز على نيوكاسل؛ لوضع قدمه في نهائي كأس كاراباو، وذلك قبل موقعة الإياب، التي تجمع الفريقين في شهر فبراير المقبل.

كان أرسنال تغلب على كريستال بالاس في ربع نهائي كأس كاراباو، بينما اجتاز نيوكاسل برينتفورد في دور الثمانية.

تشكيل أرسنال لمواجهة نيوكاسل في كأس كاراباو

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يورين تيمبر - ويليام ساليبا - جابرييل - لويس سكيلي

خط الوسط: ديكلان رايس - توماس بارتي - مارتن أوديجارد

وفي الهجوم: ليونادرو تروسارد - كاي هافيرتز - جابرييل مارتينيلي.