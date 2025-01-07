احمِ نفسك من الإصابة بفيروس "HMPV".. الأعراض وطرق الوقاية

وسط المخاوف العالمية عن انتشار عدوى الفيروس الرئوى البشرى HMPV ، وتساؤل الكثير عن كيفية اكتشاف الإصابة بفيروس HMPV ، ووفقا لتقرير منشور عبر موقع onlymyhealth، نبرز أهم الأعراض والأكثر انتشارا لفيروس HMPV ، منها:

-السعال.

- احتقان الأنف.

-الحمي

- ضيق التنفس.

تعرف علي فترة حضانة فيروس HMPV

وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تتراوح فترة الحضانة للفيروس بين 3 إلى 6 أيام، وقد تستمر مدة المرض أكثر من ذلك حسب قوة تأثيره على المريض ، لكنها تشبه التهابات الجهاز التنفسي الأخرى التي تسببها الفيروسات.

فتنتقل عدوى فيروس HMPV من خلال الاتصال المباشر مع شخص مصاب، ويمكن أن ينتقل عن طريق الرذاذ التنفسي الذي ينتشر عند السعال أو العطس أو التحدث، ويمكن أن ينتشر الفيروس عن طريق لمس الأشياء أو الأسطح التي تحتوي على الفيروس ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين .

اكتشاف الإصابة بفيروس HMPV

عن طريق تشخيص الإصابة بفيروس الميتانيمو البشرى HMPV وذلك بسحب عينة من السوائل التنفسية وإجراء اختبارات مخبرية للكشف عن الفيروس عن طريق الـ PCR أى مسحة لكن لا داعى لذلك لأنه لا يختلف علاجه عن باقى الفيروسات التنفسية الموجوده

الوقاية من الإصابة بفيروسHMPV

هناك بعض الإجراءات الوقائية المعتمدة من قبل الخبراء لحماية نفسك من فيروس الجهاز التنفسي "HMPV" :

- غسل الأيدي بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة في الأماكن العامة.

- استعمال معقم اليدين عندما لا يتوفر الصابون والماء.

- الابتعاد عن التجمع و الأشخاص المرضى، وتجنب لمس وجهك، وخاصة عينيك وأنفك وفمك.

- قم بتغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس.

- قم بتنظيف الأسطح التى يتم لمسها بشكل متكرر مثل مقابض الأبواب والهواتف وأسطح العمل بانتظام.

- ارتدي ماسك في الأماكن المزدحمة .

- حافظ على نظام غذائي صحي، وتناول شرب الماء لترطيب جسمك، ومارس الرياضة بانتظام، واحصل على وقت كافي من النوم.

- تجنب الخروج إذا كنت مريضا لمنع انتشار الفيروس بين

- إذا ظهرت عليك أي أعراض، استشر طبيبك أو أخصائي الرعاية الصحية للحصول على المعلومات الصحية و الإرشادات.

- اتبع النصائح والإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة للبقاء على معرفة تامة بالمخاطر وتدابير الوقاية.