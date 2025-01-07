ربع قرن على مسلسل «أم كلثوم».. احتفاء بالدراما الخالدة وسيرة كوكب الشرق

بعد مرور ربع قرن على إنتاج التليفزيون المصري للمسلسل الشهير «أم كلثوم»، أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، عن إقامة حفل فني خاص لتكريم فريق عمل المسلسل، الذي يعد أحد أبرز الأعمال الدرامية في مجال السير الذاتية في العالم العربي.

الهيئة الوطنية للإعلام تكرم أسرة كوكب الشرق أم كلثوم

في هذا السياق صرح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بأن التكريم يأتي بمناسبة مرور 25 عامًا على عرض المسلسل عبر شاشة التليفزيون المصري وعدد من القنوات العربية، بالتزامن مع الذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم، مضيفا أن الحفل سيقام في مسرح ماسبيرو، الذي سيكون بمثابة الحفل الأول بالمسرح منذ سنوات طويلة، مؤكدا أن الحفل سيشهد تكريم بعض أفراد عائلة كوكب الشرق أم كلثوم.

سيدة الغناء العربي أم كلثوم

مسلسل «أم كلثوم» عمل درامي مصري يعرض السيرة الذاتية لـ«كوكب الشرق» أم كلثوم، إحدى أبرز رموز الغناء العربي، تم إنتاج العمل في العام 1999م، ولاقى نجاحًا كبيرًا عند عرضه.

تناول العمل مراحل مختلفة من حياة أم كلثوم، منذ طفولتها في قرية طماي الزهايرة بمحافظة الدقهلية، مرورًا بصعودها إلى قمة المجد الفني، وحتى وفاتها.

يروي المسلسل قصة حياة أم كلثوم «فاطمة إبراهيم البلتاجي» منذ نشأتها في بيئة ريفية فقيرة، حيث كان والدها يعمل مؤذنًا في قرية طماي الزهايرة، وبدأت موهبتها الغنائية تظهر عندما كانت طفلة صغيرة تحفظ القرآن وتشارك في الإنشاد الديني.

يركز مسلسل «أم كلثوم» على طفولتها وعلاقتها بأسرتها ودور والدها في تعليمها أصول الغناء، ويسلط الضوء على تحديات الانتقال إلى القاهرة والطريق الصعب الذي سلكته للوصول إلى الشهرة، وأيضًا مراحل نجاحها بداية من تعرفها على كبار الشعراء والملحنين، مثل أحمد رامي، ومحمد القصبجي، وزكريا أحمد، وحتى وصولها إلى القمة، كما يظهر العمل تأثير أم كلثوم في المجتمع المصري والعربي وعلاقتها بالسياسيين، ودورها الوطني خلال الحرب والصراعات.

الفنانة صابرين

قدمت الفنانة صابرين دور «أم كلثوم» ببراعة شديدة، وذلك بفضل إتقانها تفاصيل الشخصية وصوتها القريب من طريقة نطق أم كلثوم، ولعب الفنان حسن حسني دورًا محوريًا شخصية والدها منذ بدايتها، بينما قدم الفنان كمال أبو رية دور الشاعر أحمد رامي، الذي كان رفيق دربها وكتب لها العديد من الأغاني الشهيرة، أما الفنانة سميرة عبدالعزيز جسدت دور والدتها بحس درامي مؤثر.

عمل مؤلف مسلسل «أم كلثوم» محفوظ عبدالرحمن على جمع تفاصيل دقيقة من حياة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، واستند إلى مصادر موثوقة ومقابلات مع شخصيات عاصرتها، بينما استخدمت مخرجة العمل إنعام محمد علي رؤية إخراجية مميزة جعلت العمل نابضًا بالحياة، مع اهتمامها بأدق التفاصيل المتعلقة بالحقبة الزمنية كالملابس، والديكور، وأجواء القاهرة القديمة، أما الموسيقى التصويرية، فقد أبدع الموسيقار عمار الشريعي في تقديم موسيقى أصيلة مستوحاة من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم.

حقق مسلسل «أم كلثوم» نجاحًا منقطع النظير عند عرضه، وأعاد تعريف الدراما التاريخية في مصر، وأشاد النقاد بالمسلسل لتقديمه صورة متكاملة عن حياة أم كلثوم، كما أثني على أداء الممثلين وجودة الإخراج، حتى أصبح العمل مرجعًا للأجيال الجديدة لفهم تأثير أم كلثوم في الموسيقى والثقافة العربية.

شارك في بطولة مسلسل «أم كلثوم» الفنانين: أحمد راتب، حسن حسني، رشوان توفيق، عبدالعزيز مخيون، خالد الصاوي، ريهام عبدالحكيم، عزت أبو عوف، سميرة عبدالعزيز، ميرنا وليد، رياض الخولي، سعيد عبدالغني، أشرف زكي، منال سلامة، محسنة توفيق، توفيق عبدالحميد، سميرة عبدالعزيز، محمد أبو داوود، خالد صالح، نادية رشاد، أحمد صيام، كمال أبو رية، أحمد شاكر عبداللطيف، عزة بلبع، صفاء الطوخي، وآخرون، والعمل من تأليف محفوظ عبدالرحمن، وإخراج إنعام محمد علي.

الفنانة فرردوس عبدالحميد

في نفس العام قدمت الفنانة فردوس عبدالحميد، فيلمًا بعنوان «كوكب الشرق»، تناول حياة كوكب الشرق الفنانة أم كلثوم منذ عام 1944، ملقيًا الضوء على علاقاتها العاطفية التي لم تكتمل مثل علاقتها بخال الملك شريف صبري التي أجهضت بقرار من الملك، والشاعر أحمد رامي الذي كان حبًا من طرف واحد، ثم علاقتها بثورة 1952 ودعهما لها، ودورها بعد هزيمة 1967 وما قدمته للوطن آنذاك، وكان العمل من تأليف إبراهيم الموجي، وإخراج محمد فاضل، وشاركها البطولة الفنانين: محمود يس، محمود قابيل، أحمد خليل، علاء محمود مرسي، أحمد صيام وآخرون.

كما تقدم الفنانة منى زكي فيلمًا آخر، وذلك بعد إعلان بدء تصوير أول مشاهدها في فيلم سينمائي عن السيرة الذاتية لكوكب الشرق «أم كلثوم»، ويشاركها البطولة الفنان محمد فراج، والعمل من إخراج مروان حامد، والمقرر عرضه هذا العام 2025.