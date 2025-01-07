نائب رئيس جامعة عين شمس تشدد على أهمية تعزيز الهوية المصرية لدى الطلاب

عقدت د. غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الاجتماع الشهري لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء المجلس.

بدأت الجلسة بتقديم التهنئة للعام الميلادي الجديد واحتفالات عيد الميلاد المجيد، حيث أعربت د. غادة فاروق عن تقديرها الكبير لأعضاء المجلس على جهودهم المستمرة في المبادرة الرئاسية “بداية”، التي تضمنت قوافل تنموية شاملة في العديد من المحافظات، إضافة إلى الندوات الثقافية والفنية والفعاليات والمعارض الخيرية التي خدمت المجتمع الجامعي.

كما تم تكريم د. أحمد سليم، مدير مركز الاستشارات المالية، تقديرًا للجهود والإنجازات التي قدمها خلال فترة توليه إدارة المركز.

وأشارت غادة فاروق إلى أهمية تعزيز الهوية المصرية لدى الطلاب والمجتمع المصري من خلال الأنشطة والفعاليات التي ينظمها القطاع، مؤكدة على ضرورة التركيز على الهوية البصرية لكل محافظة خلال تنظيم القوافل التنموية.

كما تم استعراض خطة قوافل “بداية” التنموية التي شملت عدة مناطق، منها محافظة القاهرة، حي أهالينا، مدينة السلام، الشلاتين، حلايب، سوهاج، قنا، وغيرها من المناطق على مدار 100 يوم من سبتمبر 2024 وحتى ديسمبر 2024.

وفي سياق متصل، شددت غادة فاروق على أهمية تنظيم فعاليات توعوية بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، ترشيد استخدام الطاقة، والحفاظ على البيئة، ضمن جهود الدولة المصرية في هذه المجالات.

واختتم الاجتماع بعرض الموقع الإلكتروني لتبادل المخزون السلعي بين كليات الجامعة، الذي أعده مركز الاستشارات الهندسية، وتمت مناقشة سبل تدريب المختصين للاستفادة من السلع والمعدات المخزنة داخل الكليات.