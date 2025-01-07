الأنبا مرقس يستقبل محافظ أسيوط للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

استقبل، الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، اللواء الوزير هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والوفد الرفيع المرافق لسيادته، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر المطرانية.

وخلال اللقاء، قدم الأنبا مرقس للضيوف الكرام تعريفًا موجزًا بإيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، والتي تنتشر الكنائس بها في أربعة مراكز بالمحافظة هي: ديروط، القوصية، منفلوط، وأبنوب.

ويقوم بالخدمة الرعوية لأبنائنا عشرون كاهنًا، بجانب أربعة أديرة للأخوات الراهبات، كما تقدم الإيبارشية خدماتها الاجتماعية لكافة أبناء الشعب المصري، من خلال المدارس والمستوصفات الطبية.



وعن المناسبة المباركة، قال المطران : إن عيد الميلاد المجيد يؤكد قيمة تضامن الله مع البشر، ويدعونا لأن نعيش التضامن معًا، لخير وطننا العزيز مصر في ظل قيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكافة معاونيه المخلصين.

وفي ختام كلمته، أهدى الأنبا مرقس إلى المحافظ، وكوكبة الحضور الكريم رسالة قداسة البابا فرنسيس في يوم السلام العالمي، التي صدرت في الأول من يناير من العام الجاري، تحت عنوان "أَعفِنا مِمَّا علَينا، وامنحنا سلامك".

وفي كلمته، أكد محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، قوة العلاقة التي تربط جموع المصريين، والتي تعد تجسيدًا حقيقيًا للوحدة والإخاء، مشيرًا إلى أن جميع أبناء الوطن ينعمون بالوحدة والسلام والألفة، تحت قيادة حكيمة تسعى دائمًا إلى إرساء مبادئ المحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة.