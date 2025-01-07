فرقة المصريين تحيى حفل جائزة ساويرس الثقافية في دورتها العشرين.. غدًا

يُقام حفل جائزة ساويرس الثقافية فى دروتها الـ 20، غدًا الأربعاء ، وذلك تكريمًا للأعمال الأدبية المتميزة، ودعمًا للحراك الثقافي المصري، وتعزيزًا لمكانة الكلمة والفن في بناء مجتمع أكثر وعيًا وإنسانية.

يشهد الحفل برنامج فني ثري، ابتداءً من الساعة 5:30 مساءً، حيث يُقدم الموسيقار الكبير هاني شنودة وفرقة المصريين عرض مميز يعيد الحضور إلى أروع محطات الموسيقى المصرية، وستقدم الأوركسترا الفيلهارمونية المصرية بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي مجموعة مختارة من المعزوفات الكلاسيكية، كما يستضيف الحفل الفنانة التونسية العالمية آمال مثلوثي بأدائها الفريد والذي يجمع بين الأصالة والتجديد.

وكانت قد أعلنت، مؤسسة ساويرس الثقافية عن القائمة القصيرة لشباب الأدباء والكتاب في فروع الرواية، والمجموعة القصصية، والسيناريو السينمائي.

شملت القائمة القصير في كل فرع من الفروع خنسة فائزين وذلك على النحو الآتي القائمة القصيرة لأفضل عمل روائي فرع شباب الأدباء وهم دينا علي عن رواية "في صيف 88" عن دار روافد للنشر والتوزيع، و سيد عمر عن رواية "الصبي" عن دار مزيج، ومحمد حمامة عن رواية "الأولى لجيجي" عن دار المحروسة، و محمد عبد العال عن رواية "أبشاق الغزال" عن دار الكنزي للنشر والتوزيع، و هبة أحمد حسب عن رواية "فريدة وسيدي المظلوم" عن دار المحروسة.

فيما جاءت القائمة القصيرة لأفضل مجموعة قصصية فرع شباب الأدباء على النحو الآتي آية طنطاوي عن مجموعة "احتمالات لا نهائية للغياب" (دار العين للنشر)، تيسير النجار عن مجموعة "لا أسمع صوتي" (الهيئة المصرية العامة للكتاب)، محمد البرمي عن مجموعة "يجذب المعادن ويحب الكلاب" (دار الكتب خان)، و محمد العتر عن مجموعة "قلق لا يمكن تفويته" (دار المحروسة)، و محمود يوسف عن مجموعة "الراقص مع الماريونت" (دار روافد للنشر).

القائمة القصيرة لأفضل سيناريو فرع شباب الكتاب فضمت كلا من عمرو ممدوح زكريا عن سيناريو "دي قطتك؟"، و كريم نصر عن سيناريو "أبطال نص الليل"، و منار شهاب عن سيناريو "سيدة الأرق"، و مهاب طارق عن سيناريو "العرض الأخير"، و هشام عبد الحميد عن سيناريو "المدير"