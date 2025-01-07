المطران مار أنتيموس جاك يعقوب يحتفل بعيد الميلاد بكنيسة المهد ببيت لحم

احتفل المطران مار أنتيموس جاك يعقوب، النائب البطريركي لأبرشية القدس والأردن وسائر الديار المقدسة، اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي في كنيسة المهد ببيت لحم، وسط حضور رسمي وشعبي كبير.

وفي كلمته خلال الاحتفال، شدد على القيم السامية والمعاني الروحية التي يجسدها العيد، داعياً إلى التحلي بروح المحبة والتسامح والأخوة، معرباً عن أمله في أن يعود الأمن والسلام والاستقرار إلى المنطقة.

كما رفع صلواته القلبية أن يغمر فرح المسيح قلب كل إنسان، ويعم الخير والمحبة في العالم.

وخلال الصلوات والقداس الإلهي، استقبل المطران وزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية، مازن عبدالله هلال الفراية، الذي قدم التهاني باسم الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.

كما استقبل الدكتور رمزي خوري، رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الكنائس، ممثلاً عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وحضر الاحتفال أيضاً عطوفة محافظ بيت لحم السيد محمد طه، ورئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان، ووزير السياحة السيد هاني الحايك، بالإضافة إلى رؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الذين قدموا التهاني بهذه المناسبة المباركة.

كما استقبل المطران حسام نعوم، رئيس أساقفة القدس للكنيسة الإنجليكانية، الذي حضر برفقة وفد من أساقفة الكنيسة الإنجليكانية القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، لتقديم التهاني بعيد الميلاد المجيد.

وفي ختام الاحتفال، دعا المطران مار أنتيموس إلى التكاتف والعمل المشترك لنشر قيم المحبة والسلام، مؤكداً أن رسالة العيد هي رسالة فرح وأمل لجميع الشعوب.

