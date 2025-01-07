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الثلاثاء 07 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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محافظ الجيزة يتابع استعدادات مديرية التربية والتعليم لامتحانات الشهادة الإعدادية.. صور

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة
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اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على استعدادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لإجراء اختبارات الشهادة الإعدادية، للإطمئنان على جاهزية المديرية والإدارات التعليمية، والوقوف على  الإجراءات المتبعة لضمان سريان العملية الأمتحانية بانتظام . 


ووجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بضرورة توفير بيئة مناسبة وسبل الراحة اللازمة لتأدية الطلاب لامتحانات نصف العام الدراسى . 


وفى ضوء ذلك استعرض  سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، مجهودات المديرية حيث أكد على رفع الإدارات درجة الاستعداد بكافة المدارس، مضيفا أنه تم توجيه مديرى الإدارات التعليمية بالتنسيق مع مديرى المدارس لاستقصاء أى ملاحظات خلال عقد الاختبارات لتلافيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع حالات الغش باللجان.


كما أكد مدير المديرية، أنه من المقرر رصد تكرار أى شكاوى يتقدم بها الطلاب لمراجعتها ووضع الحلول المناسبة لها.

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