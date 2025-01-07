ads
الثلاثاء 07 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة يحيى عطية الله وأشرف داري

يحيى عطية الله
يحيى عطية الله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن يحيى عطية الله، لاعب الفريق، تم حجزه داخل أحد المستشفيات لوجود اشتباه في إصابته بكسر في عظام الوجه. 

كان يحيى عطية الله قد نُقل إلى المستشفى عقب خروجه مباشرة من مباراة الأهلي وسموحة، بسبب إصابة قوية في الوجه تسببت في جرح قطعي في الحاجب. 

أجرى اللاعب المزيد من الفحوصات الطبية داخل المستشفى عقب وصوله، أثبتت وجود اشتباه في إصابته بكسر في عظام الوجه، ويخضع للمزيد من الفحوصات. 

وأوضح طبيب الأهلي أن ياسر إبراهيم تعرض لجرح قطعي في الرأس استوجب 4 غرز. 

كما تحدث جاب الله عن إصابة أشرف داري، قائلاً إن اللاعب اشتكى من ألم في العضلة الخلفية، ويخضع غدًا لفحوصات طبية ويجري أشعة  لتحديد حجم إصابته. 

وتعرض ثلاثي الأهلي، يحيى عطية الله، وأشرف داري، وياسر إبراهيم، للإصابة خلال مشاركتهم في مباراة سموحة التي أُقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

الأهلى مصر مستشفى عظام يحيى