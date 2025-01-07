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الثلاثاء 07 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير صناعي: مصر تركز على زيادة صادراتها لـ 10 دول إفريقية رئيسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد المهندس أحمد الجندي، الخبير الصناعي، أن تسجيل الصادرات المصرية 40 مليار دولار في عام 2024 يعد خطوة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية، ويعكس الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، موضحًا أن هذا الإنجاز يعزز مكانة مصر كأحد اللاعبين الأساسيين في التجارة الدولية، خاصة مع التركيز على الأسواق الإفريقية الواعدة.

وأشار “الجندي”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن القارة الإفريقية تعد أحد المحاور الرئيسية لخطط التوسع التصديري، حيث تركز مصر على زيادة صادراتها إلى 10 دول إفريقية رئيسية، منها كينيا، نيجيريا، جنوب إفريقيا، وتنزانيا، مضيفًا أن تنوع احتياجات الأسواق الإفريقية وتزايد الطلب على المنتجات الغذائية والكيماوية والهندسية يوفر فرصًا كبيرة للشركات المصرية.

كما شدد" الجندي" على أن زيادة الصادرات إلى الأسواق الإفريقية تتطلب استثمارًا في بناء شراكات استراتيجية مع الشركات المحلية، وتطوير مراكز للتوزيع والخدمات اللوجستية.

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