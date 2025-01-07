لليوم الثاني.. مستقبل وطن يواصل تقديم التهنئة بعيد الميلاد للأساقفة بالمنيا

واصل حزب مستقبل وطن بالمنيا لليوم الثاني، تقديم التهنئة بعيد الميلاد لأساقفة المحافظة وتوزيع هدايا الرئيس للأطفال الأقباط وسط أجواء تسودها المحبة والسعادة.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عبد القوي أمين التنظيم، وعددًا من القيادات التنظيمية بهيئة مكتب المحافظة، وهيئات مكاتب المراكز والأقسام والوحدات الحزبية،

حيث قام أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، والوفد المرافق له، بتقديم التهنئة للأنبا مكاريوس أسقف المنيا، والقيادات والرموز الدينية الكنائسية، وللحضور داخل مطرانية المنيا، وتوزيع "هدية الرئيس" على الأطفال والتقاط الصور التذكارية معهم.

وأكد الدكتور وليد عبد القوي أمين تنظيم مستقبل وطن، أن النسيج المصري الواحد وتماسك أبناء الشعب هو من أهم أسباب قوة الدولة المصرية واستقرارها وازدهارها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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