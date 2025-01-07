الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة صانعة محتوى في القاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص وسيدة "صانعة محتوى على مواقع التواصل الإجتماعى" مقيمان بدائرة قسم شرطة 15 مايو.. لقيام الأخيرة بتصوير مقاطع فيديوهات تظهر خلالها رفقة والدة الأول (مسنة "تعانى من مرض الزهايمر") والإدعاء بكونها والدتها وطلب الدعم من المتابعين لتتمكن من الإنفاق عليها لتحقيق أرباح مادية وزيادة عدد المتابعين.



تم ضبط المذكورة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.