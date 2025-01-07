للقاء السيسي.. رئيسا قبرص ووزراء اليونان يزوران القاهرة غدا

يزور كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان القاهرة للمشاركة في القمة الثلاثية العاشرة بين اليونان ومصر وقبرص.

ومن جانبه أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس اليوم الثلاثاء عن زيارة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى القاهرة غدا الأربعاء للمشاركة في القمة الثلاثية العاشرة بين اليونان وقبرص ومصر.

وسيعقد ميتسوتاكيس غدا اجتماعا ثنائيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ثم سيجتمع قادة الدول الثلاث مصر وقبرص واليونان تليها محادثات مطولة بين الوفود كما سيدلي القادة بتصريحات صحفية.

وكانت آخر زيارة لميتسوتاكيس إلى القاهرة في مارس 2024 في إطار زيارة مشتركة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والقادة الأوروبيين لتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وأكدت اليونان على الأهمية الاستراتيجية لاستقرار مصر بالنسبة لأوروبا، وكذلك أهمية القاهرة في الحد من تدفقات الهجرة إلى الدول الأوروبية.

ومن جانبة أكد المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس أن التعاون الوثيق بين قبرص واليونان ومصر أمر ضروري في مثل هذه البيئة الدولية المتقلبة لضمان السلام والاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتستضيف القاهرة غدا الأربعاء، قمة مصرية يونانية قبرصية، تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

كما يعقد على هامش القمة المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي بمشاركة وزراء من الدول الثلاثة وممثلين عن شركات من الدول الثلاث.

ومن المقرر أن تبحث القمة أهمية تفعيل أطر التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث وتطوير مجالات جديدة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في الدول الثلاث من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.