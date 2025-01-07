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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الـ19

فريق نابولي
فريق نابولي
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شهد الدوري الإيطالي منافسة قوية بين الفرق على المراكز الأولى مع نهاية الجولة الـ19 من الموسم الجاري.

 وجاء الترتيب الحالي للفرق الستة الأولى كالتالي:

  • نابولي يتصدر الترتيب برصيد 44 نقطة بعد أداء قوي ومستقر طوال الموسم.
  • أتلانتا يحتل المركز الثاني برصيد 41 نقطة مع سلسلة من الانتصارات المميزة.
  • إنتر ميلان يأتي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، مع مباراة مؤجلة قد تقربه من الصدارة.
  • لاتسيو في المركز الرابع برصيد 35 نقطة، مستفيدًا من نتائجه الإيجابية الأخيرة.
  • يوفنتوس يحتل المركز الخامس برصيد 32 نقطة، مع تميزه بعدم تلقي أي خسارة حتى الآن ولكنه تعادل في 11 مباراة.
  • فيورنتينا يحتل المركز السادس برصيد 32 نقطة، بفارق الأهداف عن يوفنتوس، ويواصل تقديم أداء جيد.

المنافسة ما زالت مفتوحة على المراكز الأولى مع استمرار التنافس بين نابولي وأتلانتا وإنتر ميلان، في حين تسعى باقي الفرق للحاق بالمربع الذهبي.

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