رفض أردني قاطع لادعاءات إسرائيل بشأن حدودها "التاريخية"

أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن استنكارها الشديد لنشر حسابات رسمية إسرائيلية على مواقع التواصل خرائط تتضمن مزاعم حول حدود إسرائيل التاريخية.

وتضمنت هذه الخرائط أجزاءً من أراضي فلسطين المحتلة ومناطق من الأردن ولبنان وسوريا.

يأتي هذا التصرف في سياق تصريحات من وزير المالية الإسرائيلي، المعروف بتوجهاته المتطرفة، التي تدعو إلى ضم الضفة الغربية وإقامة مستوطنات جديدة في غزة.

وشدد السفير سفيان القضاة، المتحدث باسم الخارجية الأردنية، على رفض المملكة القاطع لمثل هذه السياسات والمواقف التي تسعى لإنكار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أن هذه الممارسات الإسرائيلية لن تؤثر على الأردن ولن تغيّر من الواقع القانوني للأراضي المحتلة أو من الحقوق المشروعة للفلسطينيين.

وأضاف القضاة أن هذه الأفكار التي يروج لها بعض المسؤولين الإسرائيليين تمثل تصعيدًا خطيرًا ينتهك القوانين الدولية، كما أنها تعزز من استمرار دوائر الصراع والعنف في المنطقة.

وطالب الحكومة الإسرائيلية بضرورة التوقف عن نشر هذه الادعاءات الاستفزازية، ووقف التصريحات التحريضية التي لا تخدم سوى أجندات التطرف.