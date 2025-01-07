محمد صلاح ضد فرق "التوب 6" بالبريميرليج.. أسطورة هزت عرش كبار الدوري الإنجليزي

يواصل النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز بأرقامه المميزة وأدائه الاستثنائي.

محمد صلاح يعد أحد أبرز اللاعبين في تاريخ البطولة، ليس فقط بفضل أهدافه الغزيرة، ولكن أيضًا لمساهماته الكبيرة أمام الفرق الكبرى المعروفة بـ"التوب 6".

صلاح ساهم بـ70 هدفًا أمام فرق التوب 6 منذ انضمامه إلى ليفربول، رقم يعكس تأثيره الكبير في المباريات الكبرى التي تُعتبر اختبارًا حقيقيًا لأي لاعب. تنوعت هذه المساهمات بين تسجيل وصناعة الأهداف، مما جعله ركيزة أساسية في خطط ليفربول وتحقيقه العديد من الإنجازات المحلية والأوروبية.

محمد صلاح و فرق التوب 6

مانشستر يونايتد: ساهم بـ20 هدفًا، ليكون أكثر الفرق التي تألق أمامها.

سجل أهدافًا حاسمة وصنع العديد من الفرص، مما جعله كابوسًا لدفاعات اليونايتد.

توتنهام هوتسبير: ساهم بـ15 هدفًا، حيث أظهر تفوقه الواضح في مواجهاته مع السبيرز.

آرسنال ومانشستر سيتي: ساهم بـ13 هدفًا أمام كل منهما، حيث كان له حضور كبير في المواجهات التي دائمًا ما تشهد إثارة وتنافسًا كبيرين.

تشيلسي: ساهم بـ9 أهداف أمام فريقه السابق، ليؤكد أنه لم يفقد بريقه حتى في مواجهة النادي الذي شهد بداياته في البريميرليج.

صلاح أيقونة التألق في المباريات الكبرى

محمد صلاح لم يكتفِ فقط بالمشاركة في المباريات الكبرى، بل كان دائمًا عامل الحسم، حيث قدم أداءً يجعل منه رمزًا للمباريات الحاسمة، بفضل سرعته، مهاراته، وقراءته للملعب، نجح في اختراق أقوى الدفاعات وإحداث الفارق لفريقه.

هذه المساهمات جعلت من اسمه علامة بارزة في تاريخ الكرة الإنجليزية، ووضعت ليفربول في صدارة المنافسة في العديد من المناسبات.

هذه الأرقام تعكس قوة صلاح في المناسبات الكبرى وقدرته على تقديم الأفضل عندما يتطلب الأمر. بفضل هذه المساهمات، استطاع صلاح أن يرسخ مكانته كأحد أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ.

مع استمرار تألقه، يبدو أن الرقم القياسي الذي حققه صلاح مرشح للزيادة في قادم المواسم، مما يجعله رمزًا خالدًا في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.